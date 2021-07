La Croix-sur-Roudoule Gite d'étape maison de la mine Alpes-Maritimes, La Croix-sur-Roudoule La Croix sur Roudoule – Entre découvertes et nature… Gite d’étape maison de la mine La Croix-sur-Roudoule Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Ce séjour a pour objectif principal de faire découvrir la nature et son environnement à travers ces activités : – découverte du village d’Entrevaux – jeu de piste au village d’Entrevaux sur le thème médiéval – piscine à Puget Théniers – musée de la Mine à Léouvé – balade en nature et initiation au Land Art – Ateliers de poésie, écriture et de lecture encadrés par un artiste dans un projet soutenu par la DRAC des Alpes Maritimes – activités manuelles autour de la nature – soirées d’animation à thème

Les départs se font de Nice à la Gare des Chemins de fer de Provence

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Gite d’étape maison de la mine 06260 La Croix sur Roudoule La Croix-sur-Roudoule Alpes-Maritimes

