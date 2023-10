Viens fêter Halloween au Parc aux dinosaures La Croix Saint-Jacques Saint-Léon-sur-Vézère, 21 octobre 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

Vous pourrez devenir un héros en trouvant la potion qui annulera le sort de la sorcière Maléfica, partir à la recherche des squelettes, participer aux concours de dessin et du meilleur costume..

2023-10-21 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

La Croix Saint-Jacques Parc aux dinosaures

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



You can become a hero by finding the potion that will reverse the spell of the witch Malefica, go in search of skeletons, and take part in drawing and costume contests.

Puedes convertirte en héroe encontrando la poción que invertirá el hechizo de la bruja Maléfica, ir en busca de esqueletos y participar en concursos de dibujo y disfraces.

Du kannst zum Helden werden, indem du den Trank findest, der den Fluch der Hexe Malefica aufhebt, dich auf die Suche nach Skeletten machen, an Malwettbewerben teilnehmen und das beste Kostüm aussuchen.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère