La croix rouge : grande collecte Albi 81000, 14 mai 2022, Albi.

La croix rouge : grande collecte

du samedi 14 mai au samedi 21 mai à Albi 81000

« Nous comptons sur l’aide des Albigeois pour développer nos actions » Que représente aujourd’hui la Croix rouge ? « À l’échelle du pays, la Croix-Rouge compte 17 000 employés et 60 000 bénévoles. En Occitanie, elle mobilise 1 200 employés et 6 500 bénévoles. Dans le Tarn, avec sept unités locales, la Croix-Rouge représente 450 bénévoles et 11 salariés. Elle assure deux grandes missions : la première est sociale avec l’aide aux personnes en difficulté. Cela inclut notamment l’aide alimentaire, la maraude en centre-ville, la distribution de vêtements… La seconde mission, la plus connue du public, est le secourisme avec des interventions lors de grandes manifestations et lors de catastrophes aux côtés des pompiers et du SAMU, ainsi que des formations aux premiers gestes de secours. » Quelles actions mène actuellement la Croix-Rouge du Tarn pour l’Ukraine ? « La préfecture du Tarn est chargée de recenser les réfugiés arrivant dans le département. À sa demande, nous assurons leur accueil, examinons leur état de santé puis les orientons vers des hébergements en lien avec des associations partenaires et des particuliers. Nous prenons en charge également la distribution de nourriture, de vêtements et de médicaments. La Croix-Rouge a la responsabilité de monter les centres d’hébergement d’urgence en partenariat avec les collectivités, notamment la Ville d’Albi. Dans le Tarn, nous disposons déjà d’un important stock d’urgence – lits, couvertures, etc. – que nous mettons d’habitude à disposition lors de catastrophes par exemple, ici ou ailleurs. » Comment financez-vous vos actions ? « Nos ressources proviennent aujourd’hui de subventions, des formations au secourisme et des dons. La collecte nationale est pour nous essentielle. Elle se déroulera durant les deux week-ends du 14 et du 21 mai. L’argent récolté sera utilisé dans le Tarn pour financer nos actions mais aussi l’achat de matériel. Nous avons, par exemple, besoin de nouvelles ambulances ; des rénovations de certains équipements et locaux sont à prévoir aussi. Avec la crise sanitaire qui a mobilisé particulièrement nos équipes, les besoins actuels sont plus importants avec davantage d’étudiants, de femmes seules et de retraités en précarité. Toute personne qui souhaiterait donner ponctuellement ou régulièrement de son temps pour la Croix-Rouge est la bienvenue. Les dons, déductibles des impôts, sont aussi nécessaires. Pour les réfugiés arrivant dans le Tarn, l’aide financière et matérielle du grand public est évidemment toujours utile. » Quels projets sont envisagés à Albi et dans le Tarn ? « À Albi, nous travaillons à la création d’un nouveau bâtiment pour abriter l’unité locale. Le lieu actuel, boulevard de Lattre de Tassigny est vétuste, inadapté et peu fonctionnel. Le nouvel espace prévu à côté des locaux de la Banque alimentaire à Saint-Juéry comprendra 650 m2. Parmi les projets, nous souhaitons également intervenir dans les collèges et lycées auprès des jeunes à travers l’option Croix-Rouge qui a pour vocation de promouvoir l’engagement bénévole ou volontaire. Nous avons également lancé l’activité Gest’famille qui permet d’accompagner les familles à mieux gérer leur budget. »

La Croix-Rouge est mobilisée pour accueillir les réfugiés ukrainiens, l’association poursuit ses missions et appelle à faire preuve de générosité à l’occasion de sa grande collecte annuelle.

Albi 81000 Albi 81000 Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T20:30:00