Soirée dégustation de vins La Croix Grande Saint-André-de-Najac, 29 septembre 2023, Saint-André-de-Najac.

Saint-André-de-Najac,Aveyron

Offrez-vous une soirée gastronomique et oenologique dans la charmante auberge de Saint-André-de-Najac !.

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . 48 EUR.

La Croix Grande

Saint-André-de-Najac 12270 Aveyron Occitanie



Treat yourself to an evening of food and wine at the charming Saint-André-de-Najac inn!

Disfrute de una velada enogastronómica en la encantadora posada de Saint-André-de-Najac

Gönnen Sie sich einen gastronomischen und weinkundlichen Abend in der charmanten Auberge von Saint-André-de-Najac!

Mise à jour le 2023-08-27 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME