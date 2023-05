Concert Gospel, 27 mai 2023, La Croix-du-Perche.

La Croix-du-Perche,Eure-et-Loir

L’association de l’église Saint Martin vous propose un concert gospel du groupe Gospel N’GIFT..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . 15 EUR.

La Croix-du-Perche 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The association of the Saint Martin church proposes you a gospel concert of the group Gospel N’ GIFT.

La Asociación de la Iglesia de San Martín ofrece un concierto de gospel a cargo del grupo Gospel N’GIFT.

Der Verein der Martinskirche bietet Ihnen ein Gospelkonzert der Gospelgruppe N’GIFT.

