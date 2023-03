Visite de l’atelier de céramique, démonstration de tour électrique La Croix du bois Saint-Rémy-lès-Chevreuse Catégories d’Évènement: Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Visite de l’atelier de céramique, démonstration de tour électrique La Croix du bois, 1 avril 2023, Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Visite de l’atelier de céramique, démonstration de tour électrique 1 et 2 avril La Croix du bois Je vous invite à visiter mon atelier de céramique afin d’y découvrir ce monde merveilleux de la terre.

Le travail de la terre apporte bien être et créativité. La céramique est un art ancestral et à la fois très contemporain.

C’est aussi un métier très technique qui nécessite un apprentissage plus ou moins long en fonction des techniques utilisées.

Je serai heureux lors de ces Journées Européennes des Métiers d'Art de vous faire partager mon univers créatif et ma passion de tous les jours.

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 ceramiques sculptures jb Harmey

