Visite de la ferme des ânes avec goûter La Croix de Marafret Chalais, 2 novembre 2023, Chalais.

Chalais,Dordogne

Découverte de l’élevage . Possibilité de petite balade montée (en supplément) pour les enfants suivi d’un goûter saveur maison..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . .

La Croix de Marafret

Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover the farm. Possibility of a short ride (extra charge) for children, followed by a home-made snack.

Descubra la granja. Posibilidad de un paseo corto (cargo adicional) para niños, seguido de un tentempié casero.

Entdeckung der Viehzucht . Möglichkeit eines kleinen Ausritts (gegen Aufpreis) für Kinder, gefolgt von einem Imbiss mit hausgemachtem Geschmack.

Mise à jour le 2023-10-18 par Isle-Auvézère