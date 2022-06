LA CROIX DE LORRAINE : 18 JUIN 1972 – 18 JUIN 2022 Colombey les Deux Églises Colombey les Deux Églises Catégorie d’évènement: Colombey-les-Deux-Églises

Rejoignez-nous à Colombey pour les 50 ANS DE LA CROIX DE LORRAINE. Le 18 juin 1972, le président Georges Pompidou a inauguré la Croix de Lorraine de Colombev en présence de Madame de Gaulle et de sa famille. La décision de réaliser cette immense Croix de Lorraine à Colombey-les-deux-Eglises trouve son origine en 1954, le jour où le général de Gaulle confie à un journaliste : « Voyez cette colline. C'est la plus élevée. On y édifiera une Croix de Lorraine quand je serai mort ». D'après André Malraux, le Général sceptique aurait ajouté : « Personne n'y viendra, sauf les lapins pour y faire de la résistance… ». En réalité, dès la première année d'ouverture, en 1972, elle attire 400 000 visiteurs… Grâce à une souscription nationale et l'aide de 67 pays étrangers, la croix de Lorraine fut inaugurée le 18 juin 1972. Constituée de bloc de granit rose de Bretagne et de plaques de bronze, elle domine aujourd'hui de ses 43,50 mètres le paysage haut-marnais. +33 3 25 30 90 80 http://www.charles-de-gaulle.org/les-lieux-gaulliens/

