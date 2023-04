De la nature à l’assiette BRUNCH SAUVAGE La croix de la Pigné Pellafol Pellafol Catégories d’Évènement: Isère

Pellafol

De la nature à l’assiette BRUNCH SAUVAGE La croix de la Pigné, 7 mai 2023, Pellafol Pellafol. Pellafol ,Isère , Pellafol De la nature à l’assiette BRUNCH SAUVAGE EUR 121 Chemin du moulin La croix de la Pigné Pellafol Isère La croix de la Pigné 121 Chemin du moulin

2023-05-07 09:30:00 – 2023-05-07 14:00:00

La croix de la Pigné 121 Chemin du moulin

Pellafol

Isère Pellafol . EUR 25 45 « De la nature à l’assiette » BRUNCH SAUVAGE -

Au cœur des Alpes, à Pellafol, l’Atelier des Plantes d’apprendre à reconnaître les plantes sauvages en les observant, les touchant, les sentant et les goûtant ! autourdelobiou@gmail.com +33 6 80 82 35 22 https://www.autourdelobiou.com/ La croix de la Pigné 121 Chemin du moulin Pellafol

dernière mise à jour : 2023-03-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Isère, Pellafol Autres Lieu Pellafol Adresse Pellafol Isère La croix de la Pigné 121 Chemin du moulin Ville Pellafol Pellafol Departement Isère Tarif EUR Lieu Ville La croix de la Pigné 121 Chemin du moulin Pellafol

Pellafol Pellafol Pellafol Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pellafol pellafol/

De la nature à l’assiette BRUNCH SAUVAGE La croix de la Pigné 2023-05-07 was last modified: by De la nature à l’assiette BRUNCH SAUVAGE La croix de la Pigné Pellafol 7 mai 2023 121 Chemin du moulin La croix de la Pigné Pellafol Isère Isère La croix de la Pigné Pellafol Pellafol

Pellafol Pellafol Isère