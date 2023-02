Découverte d’une entreprise familiale de Mécanique, Chaudronnerie, Ferronnerie en Dordogne La Croix de Garenne La Chapelle-Faucher Catégories d’Évènement: Dordogne

Découverte d’une entreprise familiale de Mécanique, Chaudronnerie, Ferronnerie en Dordogne La Croix de Garenne, 27 mars 2023, La Chapelle-Faucher. Découverte d’une entreprise familiale de Mécanique, Chaudronnerie, Ferronnerie en Dordogne 27 mars – 2 avril La Croix de Garenne Visite accompagnée et découverte de nos savoir-faire La Croix de Garenne 1447, route de la grotte La Chapelle Faucher La Chapelle-Faucher 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Rencontre avec le responsable de l’atelier et certains collaborateurs.

Explication et historique de la société créée en 1959.

Visite de l’atelier traditionnel du savoir faire de la Mécanique de Précision, de la Chaudronnerie Artisanale, de la Ferronnerie et de l’Art Deco.

Découverte du parc machines et des outils de production avec explication du rôle de chaque machine ainsi que des types de produits réalisés par machine.

Decouverte de la Chaudronnerie et Ferronnerie ainsi que de certaines réalisation pour comprendre ls possibilités de création la souplesse du travail de métaux.

2023-03-27T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

