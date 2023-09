Visite commentée au domaine de la Croix Blanche La Croix Blanche Saint-Martin-de-Ré Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Martin-de-Ré Visite commentée au domaine de la Croix Blanche La Croix Blanche Saint-Martin-de-Ré, 17 septembre 2023, Saint-Martin-de-Ré. Visite commentée au domaine de la Croix Blanche Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 La Croix Blanche Gratuit. Entrée libre. Le domaine de la Croix-Blanche ouvre exceptionnellement ses portes aux visiteurs ! « La première mention de ce domaine apparaît en 1641. A cette époque en effet, La Croix-Blanche, appelée alors La Plaisance appartenait à Samuel Madieu. Au siècle suivant, il existait deux maisons sur le domaine. L’une appartint à la famille de Mathieu Grelaud jusqu’en 1816, puis à René Metay ; l’autre fut vendue en 1746 à Etienne Chesneau. Seigneur des fiefs Nerbert et Charuelle , il était chef de de division des canonniers garde-côtes. C’est lui qui fit construire entre 1746 et 1767 une maison de campagne, correspondant à le demeure actuellement existante. Par la suite, La Croix-Blanche est devenue propriété de Jacques Laidet-Pan, négociant à Saint Domingue, jusqu’à la veille de la Révolution, puis de Pierre-François Baudin-Bullaire, qui fit agrandir la propriété. La demeure de La Croix-Blanche constitue un bon exemple de demeure rurale notable au XVIIIe siècle. Lors de sa mise en vente, en 1786, elle était ainsi décrite : « une maison de campagne appelée La Croix-Blanche, …. Consistant en logement de maître, composé de deux chambres basses, un salon, une salle, cuisine, quatre chambres hautes, cabinet et pavillon, cour d’entrée ; celliers à droite avec deux treuils à roue, fouloir en pierre de taille, le tout en état de loger deux cents tonneaux de vin, maison de bordier à la gauche ; brûlerie, autre cellier, écurie, une basse-cour, avec poulailler, parterre, jardin garni d’arbres fruitiers… ». Il s’agit d’une demeure rectangulaire d’une grande élégance, propre aux XVIIIe siècles, dotée de nombreuses et amples baies. De vastes bâtiments (anciennes servitudes), s’étendent perpendiculairement au logis. Ceux-ci ont fait l’objet d’importantes modifications. » Source : Châteaux, manoirs et logis : la Charente maritime, Association Promotion Patrimoine Editions : Patrimoines et medias, page 31. La Croix Blanche Rue de la croix blanche, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 09 23 11 Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Philippe Chatin

