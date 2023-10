Pressage de pommes La Croix Blanche Rignac, 27 septembre 2023, Rignac.

Rignac,Aveyron

RDV au Conservatoire du châtaignier de 8h à 18h (La Croix Blanche, 12390 Rignac). Suivre la direction « Conservatoire du châtaignier » (à 5km en sortant de Rignac)..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 . .

La Croix Blanche

Rignac 12390 Aveyron Occitanie



RDV at the Conservatoire du châtaignier from 8am to 6pm (La Croix Blanche, 12390 Rignac). Follow signs for « Conservatoire du châtaignier » (5km outside Rignac).

Cita en el Conservatoire du châtaignier de 8:00 a 18:00 (La Croix Blanche, 12390 Rignac). Siga las indicaciones hacia « Conservatoire du châtaignier » (a 5 km de Rignac).

RDV am Conservatoire du châtaignier von 8:00 bis 18:00 Uhr (La Croix Blanche, 12390 Rignac). Folgen Sie der Richtung « Conservatoire du châtaignier » (5 km nach Verlassen von Rignac).

Mise à jour le 2023-05-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS