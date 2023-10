Randonnée d’Automne La Croix Blanche Montvalent, 15 octobre 2023, Montvalent.

Montvalent,Lot

Randonnée de 14 km au départ de Montvalent, soupe à l’arrivée

Inscriptions dès 8h

Départ libre de 8h30 à 9h30

Infos rando au 06 33 65 04 47

Infos restauration au 06 81 69 47 72.

2023-10-15 08:00:00 fin : 2023-10-15 . 5 EUR.

La Croix Blanche

Montvalent 46600 Lot Occitanie



14 km walk from Montvalent, soup at the finish

Registration from 8 am

Free departure from 8:30am to 9:30am

Hiking info: 06 33 65 04 47

Catering info: 06 81 69 47 72

Marcha de 14 km con salida de Montvalent, sopa a la llegada

Inscripción a partir de las 8h

Salida libre de 8h30 a 9h30

Información senderismo al 06 33 65 04 47

Información sobre restauración en el 06 81 69 47 72

Wanderung von 14 km ab Montvalent, Suppe am Ziel

Anmeldung ab 8 Uhr

Freie Abfahrt von 8.30 bis 9.30 Uhr

Infos zur Wanderung unter 06 33 65 04 47

Infos zur Verpflegung unter 06 81 69 47 72

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Vallée de la Dordogne