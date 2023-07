Fête forraine et fête patronale La Croisille-sur-Briance, 12 août 2023, La Croisille-sur-Briance.

La Croisille-sur-Briance,Haute-Vienne

La Croisille en fête tout le weekend :

Samedi 12 août :

– 13h30 : concours de pétanque à l’étang de Nouailhas, organisé par l’A.A.P.P.M.A.

– 21h : concert les Toxic Frogs.

Dimanche 13 août :

– 8h30 : concours de pêche à l’étang de Nouailhas, organisé par l’A.A.P.P.M.A.

– 15h à 18h : animation de jeux traditionnels par la ludothèque, « la Cité des Jeux » (Limoges).

– 21h : concert Las Gabachas de la Cumbia

– 23h : feux d’artifice.

Restauration samedi et dimanche à partir de 19h, sur réservation aux : 05.55.71.70.55/06.56.69.58.82

Buvette samedi et dimanche.

Fête Foraine à partir de 14h samedi et dimanche.

Rens : 06.08.85.34.13/05.55.71.70.55.

2023-08-12 fin : 2023-08-13 23:00:00. EUR.

La Croisille-sur-Briance 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



La Croisille celebrates all weekend:

Saturday August 12 :

– 1:30pm: pétanque competition at the Nouailhas pond, organized by the A.A.P.P.M.A.

– 9pm: Toxic Frogs concert.

Sunday August 13 :

– 8:30 am: fishing competition at Nouailhas pond, organized by the A.A.P.P.M.A.

– 3pm to 6pm: entertainment with traditional games by the toy library, « La Cité des Jeux » (Limoges).

– 9pm: Las Gabachas de la Cumbia concert

– 11pm: fireworks.

Catering Saturday and Sunday from 7pm, by reservation: 05.55.71.70.55/06.56.69.58.82

Refreshment bar Saturday and Sunday.

Funfair from 2pm Saturday and Sunday.

Information : 06.08.85.34.13/05.55.71.70.55

La Croisille celebra todo el fin de semana:

Sábado 12 de agosto :

– 13.30 h: competición de petanca en el estanque de Nouailhas, organizada por la A.A.P.P.M.A.

– 21:00 h: concierto de las Ranas Tóxicas.

Domingo 13 de agosto:

– 8.30 h: concurso de pesca en el estanque de Nouailhas, organizado por la A.A.P.P.M.A.

– de 15:00 a 18:00 h: juegos tradicionales organizados por la ludoteca « La Cité des Jeux » (Limoges).

– 21:00 h: concierto de Las Gabachas de la Cumbia

– 23 h: fuegos artificiales.

Catering sábado y domingo a partir de las 19.00 h, previa reserva: 05.55.71.70.55/06.56.69.58.82

Bar el sábado y el domingo.

Parque de atracciones a partir de las 14.00 h el sábado y el domingo.

Information: 06.08.85.34.13/05.55.71.70.55

La Croisille feiert das ganze Wochenende :

Samstag, 12. August :

– 13.30 Uhr: Boule-Wettbewerb am Étang de Nouailhas, organisiert von der A.A.P.P.M.A.

– 21 Uhr: Konzert der Toxic Frogs.

Sonntag, 13. August:

– 8:30 Uhr: Angelwettbewerb am Étang de Nouailhas, organisiert von der A.A.P.P.M.A.

– 15.00 bis 18.00 Uhr: Animation mit traditionellen Spielen durch die Ludothek « La Cité des Jeux » (Limoges).

– 21 Uhr: Konzert Las Gabachas de la Cumbia

– 23 Uhr: Feuerwerk.

Verpflegung Samstag und Sonntag ab 19 Uhr, Reservierung erforderlich unter: 05.55.71.70.55/06.56.69.58.82

Getränkeausschank am Samstag und Sonntag.

Kirmes ab 14 Uhr am Samstag und Sonntag.

Rens: 06.08.85.34.13/05.55.71.70.55

Mise à jour le 2023-05-15 par OT Briance Combade