Embarquez pour une visite à deux voix en partenariat avec OMARAIS et le Pays d’Art et d’Histoire de St Omer ! Le bateau vous emmène découvrir le marais, son Histoire et celle de la ville de Saint-Omer. Une balade aussi jolie que culturellement enrichissante. Les visites ont lieu les 1ers samedis de chaque mois en saison. [Achetez dès maintenant vos billets en ligne](http://billetterie.isnor.fr/spectacle?id_spectacle=235&lng=1) !

Sur réservation, Tarif : 15.5€ / adulte et 13.5€ / enfant (de 4 à 13 ans). Durée : 1h30

Le bateau vous emmène découvrir le marais, son Histoire et celle de la ville de Saint-Omer ! Omarais by ISNOR 3 rue du marais 62500 Clairmarais Clairmarais Pas-de-Calais

2022-05-07T17:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-07-02T17:00:00 2022-07-02T18:00:00;2022-08-06T17:00:00 2022-08-06T18:00:00;2022-09-03T17:00:00 2022-09-03T18:00:00

