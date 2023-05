La Croisière du Navigator • Ciné-concert Cinéma le Louxor, 14 mai 2023, Paris.

Le dimanche 14 mai 2023

de 11h00 à 12h15

.Tout public. payant

Tarif normal : 7,80€

-26 ans : 6,50€

Atelier musical : 5,50€

Supplément de 1€ sur les cartes Louxor, UGC Illimité, CinéPass, ainsi que sur les contremarques CinéChèques et CCU

Ciné-concert accompagné au piano par Axel Nouveau. Petit-déjeuner offert avant la séance !

LA CROISIÈRE DU NAVIGATOR (The Navigator)

De Buster Keaton, Donald Crisp – États-Unis – 1925 – 59 MIN

Avec Buster Keaton, Kathryn McGuire

Accompagné au piano par Axel Nouveau

Un couple loufoque se retrouve seul à bord d’un navire à la dérive alors que la demoiselle a récemment écarté une demande en mariage du jeune homme. Dès lors, ils s’organisent pour survivre loin de leurs domestiques et du confort, enchaînant les situations rocambolesques jusqu’à jeter l’ancre près des côtes d’une île pas si déserte qu’elle n’y paraît.

« Avec Le Mécano de la General, c’est sans doute le film le plus célèbre de Buster Keaton. L’acteur y manifeste un véritable génie de l’absurde. (…) Keaton engage une sorte de corps-à-corps perpétuel avec l’impossible et finit par triompher de façon tout à fait imprévue. Il y a, dans ces actes, une logique de l’absurde. Ne manquez pas ce film ! Et faites-le voir à vos enfants. » Télérama

Cinéma le Louxor 170, boulevard Magenta 75010 Paris

Contact : https://www.cinemalouxor.fr/ 0144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://www.cinemalouxor.fr/reserver/F14132/D1684054800/VF/2248/

La croisière du Navigator – Buster Keaton