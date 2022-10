La Croisière des Bons Vins La Brède, 30 octobre 2022, La Brède.

La Croisière des Bons Vins

2022-10-30 09:00:00 – 2022-10-30

EUR Le dimanche 30 octobre 2022, les Galopins Brédois organisent sous le contrôle de la Commission Départementale des Courses Hors Stade du Comité de Gironde d’Athlétisme, la 19ème édition de la course pédestre dénommée : La Croisière des Bons Vins de La Brède.

Deux courses d’une distance respective de 7 km et 18 km se déroulent sur un circuit aménagé sur les routes et chemins de la commune de La Brède. Le départ, groupé pour les deux distances, sera donné à 10h00 précises au stade André Mabille (anciennement Stade de La Sauque).

Une marche de 10km inscription le jour de la course.

Les inscriptions peuvent être enregistrées à l’avance soit en ligne sur le site internet http://www.lesgalopinsbredois.com ou https://www.protiming.fr

+33 6 18 01 49 34

