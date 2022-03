La croisière Brunch Omarais by ISNOR Clairmarais Catégories d’évènement: Clairmarais

Pas-de-Calais

La croisière Brunch Omarais by ISNOR, 1 mai 2022, Clairmarais. La croisière Brunch

du dimanche 1 mai au dimanche 4 septembre à Omarais by ISNOR

Dégustez un brunch à bord du Clairmarais tout en profitant de la richesse du marais Audomarois. Mêlez plaisir gustatif et découverte d’un patrimoine naturel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Gourmandises sucrées et salées vous attendent. Au menu : boissons chaudes et fraîches, viennoiseries, fromages, charcuterie, laitages, salade de fruits, gaufres, pâtisseries ou tartes sucrées et salées… Faites de votre brunch, un moment d’exception. [Achetez dès maintenant vos billets en ligne !](http://billetterie.isnor.fr/catalogue_spectacle?lng=1)

Sur réservation. Tarif : 49€/adulte et 39€/enfant (de 4 à 13 ans). Durée 2h

Embarquez à bord du Clairmarais pour un brunch exceptionnel au cœur du marais audomarois Omarais by ISNOR 3 rue du marais 62500 Clairmarais Clairmarais Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T11:30:00 2022-05-01T13:30:00;2022-05-26T11:30:00 2022-05-26T13:30:00;2022-06-12T11:30:00 2022-06-12T13:30:00;2022-07-17T11:30:00 2022-07-17T13:30:00;2022-08-14T11:30:00 2022-08-14T13:30:00;2022-09-04T11:30:00 2022-09-04T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Clairmarais, Pas-de-Calais Autres Lieu Omarais by ISNOR Adresse 3 rue du marais 62500 Clairmarais Ville Clairmarais lieuville Omarais by ISNOR Clairmarais Departement Pas-de-Calais

Omarais by ISNOR Clairmarais Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clairmarais/

La croisière Brunch Omarais by ISNOR 2022-05-01 was last modified: by La croisière Brunch Omarais by ISNOR Omarais by ISNOR 1 mai 2022 Clairmarais Omarais by ISNOR Clairmarais

Clairmarais Pas-de-Calais