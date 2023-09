Cet évènement est passé Second Tour / Avant-première en présence d’Albert Dupontel La Croisière Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Second Tour / Avant-première en présence d’Albert Dupontel La Croisière Arles, 23 septembre 2023, Arles. Second Tour / Avant-première en présence d’Albert Dupontel Samedi 23 septembre, 21h00 La Croisière 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit Samedi 23 septembre à 21h00 : Avant premiere du film Second Tour et rencontre avec le réalisateur Albert Dupontel !

Séance en plein air à Croisière, 63 Bd Emile Combes, Arles. Synopsis :

Journaliste politique en disgrâce placée à la rubrique football, Mlle Pove est sollicitée pour suivre l’entre-deux tours de la campagne présidentielle. Le favori est Pierre-Henry Mercier, héritier d’une puissante famille française et novice en politique. Troublée par ce candidat qu’elle a connu moins lisse, Mlle Pove se lance dans une enquête aussi étonnante que jubilatoire.

Réalisation : Albert Dupontel

Casting : Cécile de France, Albert Dupontel, Nicolas Marié La Croisière 63, boulevard Émile Combes, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.facebook.com/croisiere.arles/ [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T21:00:00+02:00 – 2023-09-23T23:00:00+02:00

2023-09-23T21:00:00+02:00 – 2023-09-23T23:00:00+02:00 Albert Dupontel Plein air Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu La Croisière Adresse 63, boulevard Émile Combes, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age min 10 Age max 99 Lieu Ville La Croisière Arles latitude longitude 43.675157;4.632436

La Croisière Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/