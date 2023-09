Cet évènement est passé Dancer in the dark La Croisière Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Samedi 16 Septembre à 21h00 : Projection en plein air à Croisère, 63 Bd Emile Combes, 13200 Arles.

Dans le cadre du festival « Play it Again ».

Dans le cadre du festival « Play it Again« . Synopsis :

Selma Jezkova, emigrée tchèque et mère célibataire, travaille dans une usine de l’Amérique profonde. Elle trouve son salut dans sa passion pour la musique, spécialement les chansons et les danses des grandes comédies musicales hollywoodiennes. Selma garde un lourd secret : elle perd la vue et son fils Gene connaîtra le même sort sauf si elle réussit à mettre assez d’argent de côté pour lui payer une opération. Quand un voisin aux abois accuse a tort Selma d’avoir volé ses économies, le drame de sa vie s’intensifie pour se terminer en final tragique.

Palme d’or, et prix d’interprétation féminine pour Björk, Festival de Cannes 2000. Réalisation : Lars von Trier

8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Palme d'or, et prix d'interprétation féminine pour Björk, Festival de Cannes 2000.

Réalisation : Lars von Trier

Casting : Björk, Catherine Deneuve, Peter Stormare

