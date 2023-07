» Le livre des solutions » La Croisière Arles, 28 juillet 2023, Arles.

» Le livre des solutions » Vendredi 28 juillet, 22h00 La Croisière 9€ tarif plein / 8€ tarif réduit

Avant-première proposée dans le cadre des Rencontres Cinématographiques d’Arles : 7 jours d’avant-premières, de rencontres et de tables rondes en plein air à Croisière du 16 au 17 juillet puis du 24 au 28 juillet.

à 18h30 : table ronde animée par Soleil FM avec Blanche Gardin (sous réserve).

à 21h55 : Sous la glace, court-métrage de l’Ecole des Nouvelles Images

à 22h : avant-première du film Le livre des solutions de Michel Gondry.

Avec Pierre Niney, Blanche Gardin, Françoise Lebrun

France – Comédie dramatique – 1h42

Marc s’enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d’idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l’écriture du Livre des Solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes…

Film sélectionné dans la Quinzaine des Cinéastes au Festival de Cannes 2023.

2023-07-28T22:00:00+02:00 – 2023-07-28T23:59:00+02:00

Rencontre cinématographiques d’Arles Plein air