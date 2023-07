» La passion de Dodin Bouffant » La Croisière Arles, 27 juillet 2023, Arles.

Avant-première proposée dans le cadre des Rencontres Cinématographiques d’Arles : 7 jours d’avant-premières, de rencontres et de tables rondes en plein air à Croisière du 16 au 17 juillet puis du 24 au 28 juillet.

La passion de Dodin Bouffant, film de Tran Anh Hùng

à 18h30 : table ronde animée par Soleil FM avec Jean-André Charial, propriétaire du restaurant L’Oustau de Baumanière et du chef Glenn Viel.

à 21h55 : projection de Boom, court-métrage de l’Ecole des Nouvelles Images

à 22h : avant-première du film La passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hùng

Avec Juliette Binoche, Benoît Magimel, Emmanuel Salinger

France – Drame, Historique – 2h14

Eugénie, cuisinière hors pair, est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. A force de passer du temps ensemble en cuisine, une passion amoureuse s’est construite entre eux où l’amour est étroitement lié à la pratique de la gastronomie.

Le film en compétition officelle au Festival de Cannes 2023 a reçu le prix de la mise en scène.

Rencontres cinématographiques d’Arles Baumanière