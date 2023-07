» Toni en famille » La Croisière Arles, 26 juillet 2023, Arles.

» Toni en famille » Mercredi 26 juillet, 22h00 La Croisière 9€ plein tarif / 8€ tarif réduit

Avant-première proposée dans le cadre des Rencontres Cinématographiques d’Arles : 7 jours d’avant-premières, de rencontres et de tables rondes en plein air à La Croisière du 16 au 17 juillet puis du 24 au 28 juillet.

à 18h30 : table ronde animée par Soleil FM avec le réalisateur Nathan Ambrosioni, et le producteur du film, Nicolas Dumont.

à 21h55 : Le grand saut, court-métrage de l’Ecole des Nouvelles Images

à 22h : avant-première du film Toni en famille de Nathan Ambrosioni.

Avec Camille Cottin, Léa Lopez, Thomas Gioria

France – Comédie dramatique

Antonia, dite Toni, élève seule ses cinq enfants. Un job à plein temps. Elle chante aussi le soir, dans des bars, car il faut bien nourrir sa famille. Toni a du talent. Elle a enregistré un single qui a cartonné. Aujourd’hui ses deux aînés s’apprêtent à rejoindre l’université. Alors Toni s’interroge : que fera-t-elle quand toute sa progéniture aura quitté le foyer ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Rencontres cinématographique d’Arles Cinéma