» Les feuilles mortes » La Croisière Arles, 24 juillet 2023, Arles.

» Les feuilles mortes » Lundi 24 juillet, 21h30 La Croisière 9€ tarif plein / 8€ tarif réduit

Avant-première proposée dans le cadre des Rencontres Cinématographiques d’Arles : 7 jours d’avant-premières, de rencontres et de tables rondes en plein air à Croisière du 16 au 17 juillet puis du 24 au 28 juillet.

à 21h30 : rencontre avec Julien Deparis, directeur de l’École des Nouvelles Images et Manuarii Morel, co-réalisteur de Code Rose

à 22h : projection de Code Rose, court-métrage de l’Ecole des Nouvelles Images

à 22h05 : avant-première du film Les feuilles mortes, film de Aki Kaurismaki.

Avec Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen

Finlande – Drame, Comédie, Romance – 1h21

Deux personnes solitaires se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki et chacun tente de trouver en l’autre son premier, unique et dernier amour. Leur chemin vers ce but louable est obscurci par l’alcoolisme de l’homme, la perte d’un numéro de téléphone, l’ignorance de leur nom et de leurs adresses réciproques.

Ce fim en compétition officielle au Festival de Cannes 2023 a obtenu le prix du Jury.

La Croisière 63, boulevard Émile Combes, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.facebook.com/croisiere.arles/ [{« type »: « link », « value »: « https://rencontres-cine-arles.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T21:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-24T21:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

Rencontres cinématographique d’Arles Plein air