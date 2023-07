» Banel & Adama » La Croisière Arles, 17 juillet 2023, Arles.

» Banel & Adama » Lundi 17 juillet, 21h30 La Croisière 9€ tarif plein / 8€ tarif réduit

Avant-première proposée dans le cadre des Rencontres Cinématographiques d’Arles : 7 jours d’avant-premières, de rencontres et de tables rondes en plein air à Croisière du 16 au 17 juillet puis du 24 au 28 juillet.

Banel & Adama film de Ramata-Toulaye Sy

Avec Khady Mane, Mamadou Diallo, Binta Racine Sy

France, Sénégal, Mali – Drame – 1h27

Banel et Adama s’aiment. Ils vivent dans un village éloigné au Nord du Sénégal. Du monde, ils ne connaissent que ça, en dehors, rien n’existe. Mais l’amour absolu qui les unit va se heurter aux conventions de la communauté. Car là où ils vivent, il n’y a pas de place pour les passions, et encore moins pour le chaos.

Film en compétition officelle au Festival de Cannes 2023.

La Croisière 63, boulevard Émile Combes, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T21:30:00+02:00 – 2023-07-18T00:29:00+02:00

Plein air Rencontres cinématographiques d’Arles