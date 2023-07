» Super bourrés » La Croisière Arles, 16 juillet 2023, Arles.

» Super bourrés » Dimanche 16 juillet, 21h30 La Croisière 9€ tarif plein / 8€ tarif réduit

Avant-première proposée dans le cadre des Rencontres Cinématographiques d’Arles : 7 jours d’avant-premières, de rencontres et de tables rondes en plein air à Croisière du 16 au 17 juillet puis du 24 au 28 juillet.

à 21h30 : avant-première de Super-Bourrés et rencontre en début de séance avec le réalisateur Bastien Milheau et le comédien Jason Chicandier.

Avec Pierre Gommé, Nina Poletto, Vincent Moscato, Barbara Schulz

France – Comédie – 1h19

Janus est un jeune lycéen qui rêve de quitter sa campagne natale ravagée par l’isolement et l’alcoolisme. Son quotidien bascule le jour où il découvre une distillerie artisanale planquée dans la cave de son grand-père.

La Croisière 63, boulevard Émile Combes, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.facebook.com/croisiere.arles/ [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://rencontres-cine-arles.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T21:30:00+02:00 – 2023-07-16T23:59:00+02:00

cinema rencontres cinématrographiques d’Arles