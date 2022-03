La croisière Apéro Omarais by ISNOR Clairmarais Catégories d’évènement: Clairmarais

Dégustez un apéritif accompagné d’amuse-bouches tout en profitant du paysage environnant : le marais audomarois. La convivialité et la découverte de ce joyau classé au patrimoine mondial de de l’UNESCO seront au rendez-vous. Les samedis soirs : visite en bateau traditionnel le bacôve (12 places). Les dimanches ou fériés : visite en bateau promenade [Achetez dès maintenant vos billets en ligne](http://billetterie.isnor.fr/spectacle?id_spectacle=230&lng=1) !

Sur réservation, Tarif : 17€ / adulte et 15.5€ / enfant (de 4 à 13 ans). Durée : 1h

Profitez d’un moment de convialité pour visiter le marais audomarois Omarais by ISNOR 3 rue du marais 62500 Clairmarais Clairmarais Pas-de-Calais

