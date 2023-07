Exposition « Fleurville et Port-sur-Saône : deux villas antiques en bord de Saône » La Croisée Fleurville, 17 septembre 2023, Fleurville.

Exposition « Fleurville et Port-sur-Saône : deux villas antiques en bord de Saône » Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 La Croisée Entrée libre

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez l’exposition inédite « Fleurville et Port-sur-Saône : deux villas antiques en bord de Saône ». Une occasion unique de revenir sur les principales découvertes archéologiques faites lors des différentes fouilles organisées sur ces villas, à travers une série de panneaux explicatifs, de restitutions dessinées et d’une sélection d’objets qui en dévoilent, pour la première fois, toute la richesse.

Depuis quelques années, les recherches de l’Institut national de recherches archéologiques préventives ont permis de documenter deux villas importantes de Bourgogne-Franche-Comté, situées sur la rive droite de la Saône : Fleurville en Saône-et-Loire et Port-sur-Saône en Haute-Saône. Ces établissements ruraux antiques étaient connus depuis le XIXe siècle grâce à des fouilles ou des découvertes fortuites qui montraient déjà tout le potentiel de recherche. Mais les données récentes de l’archéologie permettent désormais de les documenter finement et de comprendre leur organisation, leur évolution chronologique ou encore les activités pratiquées. Malgré un développement distinct, ces deux villas disposent de nombreux points communs. Leur propriétaire souhaite en faire des lieux prestigieux et ostentatoires en bordure de Saône.

Les différentes fouilles organisées sur ces villas, tout particulièrement en 2021 et 2022, illustrent les aspects fonctionnels et architecturaux de ces lieux partagés entre une partie agricole productive (pars rustica) et une partie résidentielle luxueuse (pars urbana). Thermes privés, salons d’apparat ornés de mosaïque, sols de marbre, décors muraux peints, colonnades, caractérisent ces résidences rurales.

La Croisée D906, 71260 Fleurville Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.lacroisee-coworking.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Daniel Barthèlemy, Inrap