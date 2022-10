Concert Mísia La croisée des Arts, 25 novembre 2022, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Concert Mísia Vendredi 25 novembre, 21h00 La croisée des Arts

Tarif unique 20 euros / Gratuit pour les moins de 12 ans

Animal sentimental (Fado) handicap moteur;handicap visuel mi;vi

La croisée des Arts place malherbe saint-maximin Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83470 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mísia, la grande chanteuse portugaise de Fado, est de retour et un de ses premiers concerts à l’étranger est pour la Croisée des Arts. Une création puissante et fatale à l’instigation du Chantier (Centre de création des Musiques du monde). Son nouveau répertoire est intitulé « Animal Sentimental ». Soit l’objet d’un triptyque, inspiré par une carrière internationale qui court sur trois décennies, lequel comprend ce spectacle, un livre autobiographique, un disque produit par Wolf-Dieter Karwatkyn, célèbre pour ses enregistrements chez Deutsche Grammophon. Mísia n’est pas seulement l’un des « trésors nationaux » les plus précieux du Fado, cette francophile est aussi l’une de ses innovatrices les plus aventureuses, une voix qui n’a jamais oublié la tradition et a toujours su regarder les signes que la vie lui apportait. Un chant qu’ont servi les plus éminents auteurs portugais qui ont écrit pour elle et autant de compositeurs sublimes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T21:00:00+01:00

2022-11-25T22:30:00+01:00

©AnneSophieTschiegg