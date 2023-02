LA CROISADE CONTRE LES CATHARES ET LA LIBÉRATION DE TOULOUSE, 22 février 2023, Montesquieu-Volvestre Montesquieu-Volvestre.

LA CROISADE CONTRE LES CATHARES ET LA LIBÉRATION DE TOULOUSE

2023-02-22 20:00:00 – 2023-02-22 23:00:00

Le 25 juin 1218, des femmes de Saint-Sernin montent une « catapulte » sur les remparts de Toulouse face aux assiégeants français de la croisade contre les Chrétiens Cathares… Et une grosse pierre lancée par cette machine va fracasser le crâne de Simon de Montfort, le chef de cette armée assiégeante : Toulouse et son Comté seront ainsi libérés !

Mais, qu’est-ce que le catharisme ? la croisade contre les Albigeois au début du 13ème siècle ? les principaux évènements de cette guerre ? leurs causes et leurs conséquences ?

Comment les Occitans du Comté de Toulouse ont-ils gagné cette première guerre ? Mais pourquoi ont-ils perdu la seconde et leur indépendance après l’engagement des Capétiens avec Louis VIII et son fils Louis IX ?…

C’est ce que nous racontera Jòrdi LABOUYSSE, épris d’Histoire et très attaché à ses racines, collaborateur régulier de la presse culturelle occitane, auteur de plusieurs articles, brochures et livres de vulgarisation évoquant les migrations, les échanges et la vie des peuples du Paléolithique aux Temps Modernes. Il a également participé, depuis 1969, à des recherches et des fouilles archéologiques.

Conférence en partenariat avec l’association Histoire et Traditions Carbonnaises

Montesquieu-Volvestre

