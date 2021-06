Rosières Rosières Haute-Loire, Rosières La critique est aisée Rosières Rosières Catégories d’évènement: Haute-Loire

La critique est aisée Rosières, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Rosières.

Rosières Haute-Loire EUR Pièce comique adaptée d’une pièce courte des années 50, écrite par Max Régnier et Raymond Vinci. Elle raconte, la prise de décision un peu folle, par une troupe de théâtre, d’intervertir les rôles juste avant le premier lever de rideau. Pièce comique adaptée d’une pièce courte des années 50, écrite par Max Régnier et Raymond Vinci. Elle raconte, la prise de décision un peu folle, par une troupe de théâtre, d’intervertir les rôles juste avant le premier lever de rideau. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

