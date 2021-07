Guyancourt SQY Cub Guyancourt, Yvelines La crise sanitaire va-t-elle durablement modifier nos pratiques de recrutement ? SQY Cub Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Marché de l’emploi tendu, compétences rares, attentes nouvelles des candidats et salariés … comment adapter ses méthodes de recrutement pour rester efficace ? _Animé par Daniel Arnoux – APEC_

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Daniel Arnoux, APEC SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines

2021-10-05T09:00:00 2021-10-05T11:00:00

