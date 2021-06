Toulouse Quai des Savoirs Haute-Garonne, Toulouse La crise sanitaire du Covid 19 : Quels impacts sur l’industrie du film et des séries ? Quai des Savoirs Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Moteur, Action ! Mises à mal depuis une année, les salles de cinéma sont pourtant des éléments forts de notre quotidien. On y rit, on y pleure, on y vibre, ensemble. Mais derrière le silence des débuts de projection, c’est toute une industrie qui s’anime. Une rencontre Exploreur pour mieux connaître l’univers méconnu des salles obscures. _⇒_ Rencontre Exploreur cycle Humanités & Sociétés proposé par l’Université Toulouse Jean Jaurès ### Avec : **Hélène Laurichesse**, professeure des universités à l’ENSAV-UT2J **Philippe Pangrazzi**, assistant-réalisateur **Sylvie Duluc**, directrice de production **Mardi 15 juin 2021 18h15** Rencontre au Quai des Savoirs – entrée libre et gratuite à partir de 18h (dans la limite des places disponibles jauge de 35 places) ou à suivre en ligne, sur inscription via : [[https://www.weezevent.com/lumiere-sur-les-salles-obscures](https://www.weezevent.com/lumiere-sur-les-salles-obscures)](https://www.weezevent.com/lumiere-sur-les-salles-obscures) Crédit : libre de droit Rencontre Exploreur cycle Humanités & Sociétés proposé par l’Université Toulouse Jean Jaurès Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

