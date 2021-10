Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès île de France, Paris La crise de la démocratie libérale Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La crise de la démocratie libérale Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 24 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 24 mars 2022

de 19h à 22h

gratuit

Conférence de Thimotée Gautier Plusieurs symptômes d’une crise de la démocratie libérale font jour en Europe : la montée des populismes, le sentiment de défiance qui augmente chez de nombreux citoyens, le primat des discours et mesures sécuritaires qui font ressentir la privation de certaines libertés. Mais la force de la démocratie libérale est de parvenir aussi à penser ses propres failles. Cette capacité réflexive sera-t-elle en mesure de parvenir à trouver des solutions de sortie de crise ? Timothée Gautier est normalien, professeur agrégé de philosophie. Il rédige actuellement une thèse de doctorat au sein de l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne, portant sur l’éducation et la législation dans la philosophie politique d’Aristote. Après avoir enseigné la philosophie antique à l’Université, il enseigne maintenant la philosophie au lycée et la culture générale en classes préparatoires aux grandes écoles. Animations -> Conférence / Débat Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)

Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/ Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2022-03-24T19:00:00+01:00_2022-03-24T22:00:00+01:00

https://evenements.lescoursduparnasse.com/le-tournant-des-etudes-superieures/73

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Patronage Laïque Jules-Vallès Adresse 72 avenue Félix Faure Ville Paris lieuville Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris