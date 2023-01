La Nuit de la Chouette La Criquette Raon-l'Étape Catégories d’Évènement: Raon-l'Étape

Vosges

La Nuit de la Chouette La Criquette, 17 mars 2023, Raon-l'Étape. La Nuit de la Chouette Vendredi 17 mars, 20h00 La Criquette

Sortie gratuite, sur inscription

Profitez d’une balade au clair de lune pour découvrir l’univers des rapaces nocturnes et tenter de les entendre. La Criquette RAON L ETAPE (88110) Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:00:00+01:00

2023-03-17T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Raon-l'Étape, Vosges Autres Lieu La Criquette Adresse RAON L ETAPE (88110) Ville Raon-l'Étape lieuville La Criquette Raon-l'Étape Departement Vosges

La Criquette Raon-l'Étape Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/raon-letape/

La Nuit de la Chouette La Criquette 2023-03-17 was last modified: by La Nuit de la Chouette La Criquette La Criquette 17 mars 2023 La Criquette Raon-l'Étape Raon-l'Étape

Raon-l'Étape Vosges