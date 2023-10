EFFEUILLAGE BURLESQUE: CHERRY CHERIE LA CRIQUE SUD Grenoble, 25 novembre 2023, Grenoble.

EFFEUILLAGE BURLESQUE: CHERRY CHERIE Samedi 25 novembre, 20h00 LA CRIQUE SUD

Un spectacle d’effeuillage plein de surprises, d’humour, de glamour et de défis…Venez prendre part à la création de numéros uniques… Vous connaissez l’impro mais pas le burlesque ? Venez découvrir cet art multi-facette qui met en scène l’art de se déshabiller en laissant la liberté aux artistes de le faire comme bon leur semble.

LA CRIQUE SUD 11 bd Agutte Sembat, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

cabaret burlesque