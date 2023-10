DJ SET DR JEKYLL: RUMBLE IN THE JUNGLE LA CRIQUE SUD Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère DJ SET DR JEKYLL: RUMBLE IN THE JUNGLE LA CRIQUE SUD Grenoble, 24 novembre 2023, Grenoble. DJ SET DR JEKYLL: RUMBLE IN THE JUNGLE Vendredi 24 novembre, 20h00 LA CRIQUE SUD Une nouvelle soirée mix 45 tours, soul/funk pure et dure, brute et dansante à souhait, avec des notes du Cap Vert, des Antilles et d’Afrique. Avec l’ami Dr Jekyll aux platines et ses sélections de vinyles riches en vitamines. De la bière, de la chaleur et du rythme dans les oreilles, un cocktail au top pour une soirée comme on aime. LA CRIQUE SUD 11 bd Agutte Sembat, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

