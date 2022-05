La Criée tout court, 10 mai 2022, .

La Criée tout court

2022-05-10 – 2022-05-14

2.5 5 Étonnant festival de courts métrages ! Une sélection sur-mesure de fictions, documentaires et films d’animation, primés et ovationnés par de multiples festivals, à découvrir au théâtre.



Les pépites du célèbre Festival du court métrage de Clermont-Ferrand s’invitent à La Criée !



À l’honneur également le Festival international du Film d’Aubagne pour sa participation à l’élaboration des programmes « jeunesse » et une carte blanche aux étudiants du département SATIS (Sciences Arts et Techniques de l’Image et du Son de la Faculté des Sciences) d’Aix-Marseille Université pour une soirée Ciné-concert et projections en clôture !

Festival de courts métrages.

