Que la noce commence La Criée – Théâtre National de Marseille, 14 avril 2023, Marseille 7e Arrondissement

Bouches-du-Rhône . EUR Roumanie, de nos jours. Une équipe de tournage arrive dans un territoire désolé

pour un reportage sur des phénomènes paranormaux. À la surprise de tous, seules de vieilles femmes en deuil hantent ces ruines industrielles.

Quelle est donc leur histoire ?



Il faut remonter en 1953 : alors que tout le village, constitué de figures truculentes, s’active à préparer des noces, tombe l’annonce de la mort de Staline. Une semaine de deuil national interdit toute célébration. Il va falloir être ingénieux pour sauver la fête…



LA CIE DES 400 COUPS (Brignais – 69)

Mise en scène : Fabrice Bernard

Avec : Lionel Abbes, Stéphane Aussel Fabrice Bernard, Arthur Berne

Bernadette Botella, Serge Cerato, Maria Cervera, Frédéric Châteauneuf

Guy Dechesne, Mélanie Delarbre, Edith Doublier, Jean-Pierre Laurent

Caroline Mendez, Annick Merlin, Cédric Piot, Romuald Reculet





Le Théâtre des 400 Coups a été fondé en 2013.

Basé à Brignais, il y crée plusieurs spectacles par an et anime des cours théâtraux pour adultes et plus jeunes. Il participe aussi à la vie culturelle

Basé à Brignais, il y crée plusieurs spectacles par an et anime des cours théâtraux pour adultes et plus jeunes. Il participe aussi à la vie culturelle locale sous différentes formes (Fêtes du 8 décembre, Les Dix mots de la langue française, Musicabrignais.

