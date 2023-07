Les 3 Mousquetaires La Criée Hors les murs – Fort D’Entrecasteaux – La Citadelle Marseille 7e Arrondissement, 6 octobre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le Collectif 49 701 a donc eu l’idée audacieuse de se saisir de la matière romanesque d’Alexandre Dumas en puisant dans l’univers de la série télé….

2023-10-06 16:00:00 fin : 2023-10-07 . .

La Criée Hors les murs – Fort D’Entrecasteaux – La Citadelle Montée du Souvenir Français

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Collectif 49 701 had the audacious idea of taking Alexandre Dumas?s novelistic material and drawing on the universe of the TV series…

Así, el Collectif 49 701 tuvo la audaz idea de tomar el material novelístico de Alexandre Dumas e inspirarse en el universo de la serie de televisión…

Das Kollektiv 49 701 hatte also die gewagte Idee, sich des Romanstoffs von Alexandre Dumas zu bemächtigen, indem es aus dem Universum der Fernsehserie…

Mise à jour le 2023-07-04 par Ville de Marseille