La criée de ruée verte / Spectacle Les Boudeuses Limogne-en-Quercy Catégories d’Évènement: Limogne-en-Quercy

Lot

La criée de ruée verte / Spectacle Les Boudeuses, 25 juin 2023, Limogne-en-Quercy . La criée de ruée verte / Spectacle Les Boudeuses Marché Limogne-en-Quercy Lot

2023-06-25 11:00:00 11:00:00 – 2023-06-25 13:00:00 13:00:00 Limogne-en-Quercy

Lot Grâce à une criée écologique et déjantée, la Compagnie Les Boudeuses livrera tous ses secrets pour un entrainement

loufoque et décalé aux pratiques écocitoyennes.

Face à la pollution, aux gaz à effet de serre et autres émissions, c’est sur un ton sarcastique engagé et décalé que les Boudeuses vous entraînent à consommer moins pour vivre mieux !

De mises en situations délirantes en démonstrations foireuses de produits phytosanitaires, ces trois crieuses de rue sensibilisent tous les publics de façon ludique à l’éco-citoyenneté.

Le 25 juin, rendez-vous au marché de Limogne pour bénéficier de cette formation de survie éco-planétaire ! Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Tout public à partir de 5 ans – durée 60 minutes Limogne-en-Quercy

