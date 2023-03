La criée de ruée verte / Spectacle Les Boudeuses, 24 juin 2023, Issendolus .

2023-06-24 19:00:00 19:00:00 – 2023-06-24 22:00:00 22:00:00

Grâce à une criée écologique et déjantée, la Compagnie Les Boudeuses livrera tous ses secrets pour un entrainement

loufoque et décalé aux pratiques écocitoyennes.

Face à la pollution, aux gaz à effet de serre et autres émissions, c’est sur un ton sarcastique engagé et décalé que les Boudeuses vous entraînent à consommer moins pour vivre mieux !

De mises en situations délirantes en démonstrations foireuses de produits phytosanitaires, ces trois crieuses de rue sensibilisent tous les publics de façon ludique à l’éco-citoyenneté.

Le 24 juin, retrouvez-les au Potager de Nicolas, maraîcher bénéficiaire de la marque Valeurs Parc, dans le cadre d’un

apéro-vente estival à la ferme. En plus d’apprécier le spectacle, vous pourrez faire le plein de légumes de saison en circuit court et local !

Sur réservation >> 05 65 34 65 78

Tout public à partir de 5 ans – durée 60 minutes

© Compagnie Les Boudeuses

