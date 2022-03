La Criée d’Avril – Vlad Annonay Annonay Catégories d’évènement: Annonay

Ardèche

La Criée d’Avril – Vlad Annonay, 2 avril 2022, Annonay. La Criée d’Avril – Vlad Bar des Sportifs 5 Rue Recluzière Annonay

2022-04-02 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-02 Bar des Sportifs 5 Rue Recluzière

Annonay Ardêche Vlad est avant tout un dictateur autoproclamé qui règne sur le Vladkistan, pays nomade et mouvant. Artiste hybride, chanteur et humoriste, il traite des sujets hyper pertinents de façon totalement impertinente ! Bar des Sportifs 5 Rue Recluzière Annonay

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Annonay, Ardèche Autres Lieu Annonay Adresse Bar des Sportifs 5 Rue Recluzière Ville Annonay lieuville Bar des Sportifs 5 Rue Recluzière Annonay Departement Ardêche

Annonay Annonay Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annonay/

La Criée d’Avril – Vlad Annonay 2022-04-02 was last modified: by La Criée d’Avril – Vlad Annonay Annonay 2 avril 2022 Annonay Ardèche

Annonay Ardêche