La Criée d’Avril Annonay Annonay Catégories d’évènement: Annonay

Ardèche

La Criée d’Avril Annonay, 2 avril 2022, Annonay. La Criée d’Avril Annonay

2022-04-02 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-02 00:00:00 00:00:00

Annonay Ardêche EUR Après deux éditions précédentes annulées, le festival Pas Des Poissons Des Chansons ! tire sa révérence. Pourtant, puisque la chanson reste ancrée au coeur des amateurs du secteur, faisons en sorte qu’elle réinvente ses façons d’exister… contact@smac07.com +33 4 75 33 15 54 Annonay

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Annonay, Ardèche Autres Lieu Annonay Adresse Ville Annonay lieuville Annonay Departement Ardêche

Annonay Annonay Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annonay/

La Criée d’Avril Annonay 2022-04-02 was last modified: by La Criée d’Avril Annonay Annonay 2 avril 2022 Annonay Ardèche

Annonay Ardêche