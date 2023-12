Anne-Charlotte Finel, « Respiro » La Criée centre d’art contemporain Rennes, 3 février 2024, Rennes.

Anne-Charlotte Finel, « Respiro » 3 février – 28 avril 2024 La Criée centre d’art contemporain Entrée gratuite

Début : 2024-02-03T13:00:00+01:00 – 2024-02-03T19:00:00+01:00

Fin : 2024-04-28T13:00:00+02:00 – 2024-04-28T19:00:00+02:00

Caméra à l’oeil, Anne-Charlotte Finel arpente les intersticeset les zones frontières : entre lumière et obscurité, espaces sauvages et espaces anthropisés, animal et végétal, humain et non-humain, vivant et machine, etc. Jouant de ces lisières, l’exposition Respiro à La Criée centre d’art contemporain propose une expérience visuelle et sonore qui interroge et trouble les contours de nos perceptions et représentations.

Dans Respiro, dont une première version a été présentée à l’automne 2023 au centre d’art de Saint-Fons, Anne-Charlotte Finel déploie, via un ensemble de pièces récentes, un environnement fait d’obscurité et d’éclats de lumière, de mouvements furtifs et pourtant lents, de flous, de détails et de matières. Pour réaliser ses images, au rendu parfois fantasmagorique, l’artiste est munie de sa seule caméra. Aucune mise en scène, juste une captation patiente et attentive du vivant ; une alliance entre l’oeil de l’artiste et celui – mécanico-électronique – de son appareil.

À La Criée, l’artiste reconfigure l’espace du centre d’art en trois espaces, structurés par des pans obliques. Chacun plonge le visiteur dans une atmosphère à la fois spécifique et pourtant poreuse à celle des espaces voisins, par un léger effet de propagation. L’ensemble est relié par une bande-son composée par Voiski. Faite de nappes électroniques tantôt abstraites tantôt naturalistes, celle-ci concourt à renforcer l’impression de décollement du réel.

La Criée centre d'art contemporain, Place Honoré Commeurec, Rennes, France

Anne-Charlotte Finel, « Respiro », vidéo couleur et son, 2022