Evariste Richer, Avaler les cyclones 11 octobre – 30 décembre La Criée centre d'art contemporain Entreé gratuite

Avec Avaler les cyclones Evariste Richer propose à La Criée une expérience sensible qui se déploie dans toutes les dimensions de l’espace du centre d’art. Composée d’œuvres spécialement conçues pour l’occasion, l’exposition est une invitation à penser les liens ramifiés entre ciel et terre, histoire et mythes, météorologie et imaginaire.

La Criée centre d'art contemporain place Honoré Commeurec, Rennes Rennes 35000 centre Ille-et-Vilaine Bretagne La Criée centre d'art contmporain est un espace d'exposition et une fabrique de pensées, de rencontres et de paroles, dédiée à la recherche, à la production et à la diffusion d'œuvres d'artistes français et étrangers, émergents ou reconnus, dans et hors ses murs. Implantée en plein centre-ville de Rennes, dans le bâtiment des halles centrales et ouvert à un large public, La Criée est un lieu où s'inventent et se réfléchissent les formes artistiques d'aujourd'hui et de demain, ainsi que les usages de ces formes. Chaque saison, la programmation croise expositions, projets artistiques et événements pluridisciplinaires, qui répondent à des objectifs de pratiques d'exposition, de recherche, de diffusion internationale et d'inscription durable sur les territoires. Expérimenter les différents modes de rencontres et de transmission avec les publics est au cœur même de l'ensemble de ces objectifs.

