Écoute musicale racontée : Music is Magic La Criée centre d'art contemporain Rennes, 5 juillet 2023, Rennes. Écoute musicale racontée : Music is Magic 5 et 6 juillet La Criée centre d'art contemporain Gratuit « Music is Magic » est une traversée de l'installation de l'artiste Jeremy Deller « Warning Graphic Content », actuellement présentée à La Criée centre d'art contemporain pour l'exposition « Art is Magic » (Frac Bretagne, Musée des beaux-arts, La Criée centre d'art contemporain) « Music is Magic » est menée par Guillaume Kosmicki, musicologue. À lui le récit des grandes heures du top of the pops, l'écoute des tubes, ou toutes autres pépites nichées dans les affiches de Jeremy Deller. Guillaume Kosmicki partage avec Jeremy Deller un fort intérêt pour les musiques populaires et de contre-cultures tout en s'intéressant à bien d'autres voies, comme la musique classique, l'opéra, les musiques savantes du XXe siècle, le jazz. La Criée centre d'art contemporain La Criée centre d'art contemporain, Place Honoré Commeurec, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T19:00:00+02:00 – 2023-07-05T21:00:00+02:00

