Tout au long de l'été, nous proposons une visite commentée de l'exposition de Jeremy Deller, « Art is Magic », à La Criée centre d'art contemporain. Pour toutes et tous, chaque vendredi à 14h Visites gratuites et sans réservation

45 minutes environ
La Criée centre d'art contemporain, Place Honoré Commeurec, Rennes, France
Rennes 35000 Bretagne

2023-06-23T14:00:00+02:00 – 2023-06-23T16:00:00+02:00

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu La Criée centre d'art contemporain Adresse La Criée centre d'art contemporain, Place Honoré Commeurec, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville La Criée centre d'art contemporain Rennes latitude longitude 48.108097;-1.679642

