Concert de SOLAND ANGEL Samedi 13 mai, 18h00 La Criée centre d’art contemporain Entrée libre dans la limite des places disponibles

SOLAND ANGEL est un duo basé à Bâle, composé de Marianna Angel et Yanik Soland. Marianna Angel est une pianiste et improvisatrice, elle utilise divers claviers et sa voix. Yanik Soland est un musicien et un artiste qui se concentre sur les instruments auto-construits, la basse électrique et l’électronique. Leur collaboration a commencé en 2019 lors d’un concert à Rotterdam, où iels ont exploré diverses approches d’improvisation. Depuis lors, ils ont joué des concerts dans le cadre d’expositions, de performances et de clubs. Les intérêts musicaux du duo sont les intersections de l’improvisation libre avec des concepts de composition ouverts basés sur des formes notationnelles auto-développées.

Dans le cadre de TELL ME – manifestation de performance et de radio.

TELL ME est une collaboration du Musée des beaux-arts de Rennes, du Frac Bretagne, de La Criée centre d’art contemporain et du Centre culturel suisse. On tour avec *DUUU Radio

La Criée centre d'art contemporain Place Honoré Commeurec, 35000 Rennes

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00

