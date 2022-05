La Cressonnière de Vaise La cressonnière de Vaise Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Ancien parc de maison bourgeoise (19ème – début 20ème siècle) transformé ensuite en cressonnière, cet espace est redevenu, depuis l’abandon de son exploitation, une zone humide à la richesse floristique et faunistique unique à Lyon. Habituellement fermée au public pour préserver cet écosystème fragile, ne manquez cette visite sous aucun prétexte ! Un lieu avec une faune et une flore unique et protégées, un espace mêlant boisement, étang, prairies humides et bien sûr canaux, en plein cœur de Lyon, oui, c’est possible : la Cressonnière de Vaise ! La cressonnière de Vaise 48, avenue Sidoine Apollinaire, 69009 Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Lyon 9e Arrondissement Métropole de Lyon

